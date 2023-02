Beim internationalen Traditionsturnier der Fechter in Maintal sichern sich die Nachwuchs-Fechter der TSG Kaiserslautern mit Gold, Silber und Bronze die Mannschaftswertung. Zum zweiten Mal in Folge geht damit die Goldene Maske von Maintal nach Kaiserslautern.

TSG-Fechterin Fainne Howard gewann Gold und feierte damit ihren ersten großen Turniersieg. In der U13 legte sie mit gleich fünf deutlichen Siegen in der Vorrunde eine gute Basis. Nur knapp gab sie hier ein Gefecht an Zhong Kayla vom SKG Oberhöchstadt ab, stand in der 16er K.o.-Runde der Italienerin Canglialosi von der TG Dörnigheim gegenüber. Kein Problem für Fainne, die mit 10:1 weiterzog und erneut einer Fechterin von der TG Dörnigheim gegenüberstand. Mit 10:2 ging es voran. Noch ein Kampf bis ins Finale.

Hier kam die Konkurrentin aus Darmstadt und hatte ebenfalls nicht den Hauch einer Chance. Mit 10:1 wurde sie von der TSG-Fechterin weggefegt. Im Finale dann die Neuauflage aus der Vorrunde gegen Zhong aus Oberhöchstadt. Der Druck war groß, die Gegenseite wusste ihre Angriffe gut und präzise auszuführen. Aber – Fainne zog mit einer starken Florettspitze alle Register, ging mit 6:2 in Führung, konnte den Vorsprung aber nicht ausbauen. Im Gegenteil, Zhong brachte ihr Florett ein ums andere Mal ins Ziel, kam heran.

Wertvolle Tipps

TSG-Fechttrainer Johannes Krieger-Kettering sah sich am Rande der Planche gefordert, stellte die Taktik seiner Schülerin von defensiv auf offensiv um. Fainne setzte wieder Treffer, eilte auf 9:6 davon. Noch ein Treffer von ihrem ersten prestigeträchtigen Sieg entfernt, war die Verzweiflung dann groß. Die Gegnerin überraschte nun mit starken Paraden und schnellen Finten. Der Siegtreffer wollte nicht gelingen. Erneut war der Trainer zur Stelle, stärkte Fainnes Selbstbewusstsein, gab einen letzten Tipp, Fainne setzte diesen in einer überfallartigen Aktion um, es stand 10:6. Gold für Fainne und die TSG.

Dass sich Trainer und Fechterin glücklich noch auf der Bahn in den Armen lagen, keine Frage. Hinter ihnen lag nicht nur ein wichtiges Florettturnier, hinter ihnen lagen auch viele anstrengende Sondertrainingseinheiten.

Noch mehr Medaillen

In der U13-Herrenkonkurrenz wurde Maximilian Hoppe Siebter. „Maximilian zeigte sich in stark verbesserter Form, Platz sieben spiegelt nicht ganz die tolle Leistung“, findet der Trainer, der auch hier zufrieden war. Auch in der U11 gab es Medaillen. Gene Kim, der im vergangenen Jahr die Altersklasse gewonnen hatte, steuerte Silber zum Mannschaftserfolg bei. Bronze lieferte Tristan Agius mit einem starken Auftritt. Er zog unerwartet souverän durch die Vorrunde und die K.o.-Runde, stand im Halbfinale allerdings seinem Vereinskollegen Gene Kim gegenüber, zog den Kürzeren und wurde Dritter.

Mit Gold, Silber und Bronze gewann der TSG-Nachwuchs die Mannschaftswertung und brachte die begehrte Goldene Maske von Maintal zum zweiten in Folge nach Kaiserslautern. „Ich kann es selbst kaum glauben, bin völlig überwältigt von meinen Musketieren und genieße gerade die tolle Stimmung in unserer Abteilung“, äußerte sich der TSG-Fechttrainer Johannes Krieger-Kettering stolz über die erneut hochkarätigen Nachwuchserfolge.