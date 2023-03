Der Fechtnachwuchs der TSG Kaiserslautern scheint nicht zu stoppen zu sein. Bei den Mainzer Stadtmeisterschaften gab es mehrfach interne Finalduelle. Zwei Titel sicherte sich Fainne Howard.

Bei den Mainzer Stadtmeisterschaften machten Fechter verschiedener Klubs auf der Planche Jagd auf Meisterschaftstitel. Fainne Howard von der TSG Kaiserslautern gewann gleich zwei Mal. In der U13, in der Jungs und Mädels gemeinsam auf der Fechtbahn standen, kehrte Fainne nach einem durchwachsenen Auftritt in der Vorrunde in den K.o.-Duellen zur gewohnten Treffsicherheit zurück. Im Finale stand sie ihrem TSG-Kollegen Maximilian Hoppe gegenüber. „Ein Lautrer Duell um die Mainzer Stadtmeisterschaft. Das passt einfach momentan zu unserer tollen Reise“, sagte TSG-Fechttrainer Johannes Krieger-Kettering. Howard entschied das Duell mit 10:4 für sich. Maximilian Hoppe gewann als bester männliche Fechter der U13 ebenfalls den Titel. Silber und Bronze gingen in der U13 der Mädchen ebenfalls an die TSG. Lara Hensen holte sich Platz zwei, Laura Schweickert wurde Dritte.

Die 12-jährige Fainne Howard kämpfte sich mit ihrem Florett auch in der U15-Konkurrenz bis ins Finale. Dort wartete Kaya Mathey (Wiesbadener FC). Mutig ging die TSG-Fechterin nach vorne, musste aber Treffer um Treffer einstecken. Beim Stande von 1:6 folgte ein unsauberer heftiger Stoß der Wiesbadenerin an die Hüfte der TSGlerin. Das Gefecht wurde unterbrochen. Fainne war kurz davor aufzugeben, zog mit einer vom Trainer ausgegebenen neuen Taktik aber zurück auf die Bahn. Nun fing sie die heftigen Paraden ab, ihr gelang die Aufholjagd. Howard fegte die ältere Konkurrentin mit 15:11 von der Bahn. Die Zuschauer waren begeistert.

Weitere starke Fechter im Nachwuchsbereich

Auch Maximilian Hoppe startete eine Altersklasse höher im Herrenflorett der U15. Er musste sich erst im Finale Lorenz Nürnberg (TG Dörnigheim) geschlagen geben. Sein Vereinskollege Nils Ilin (U15) holte Platz drei. In der U11 wurde Josefine Fröhlich Zweite. Weitere Platzierungen: Elise Bahnemann, Platz fünf (U15), Helena Müller, Platz sechs (U13), Tristan Agius, Platz drei (U11), Dominik Schweickert, Platz sechs (U11).