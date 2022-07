Den Aufstieg in die Oberliga haben die Hockeydamen der TSG Kaiserslautern schon klargemacht. Doch das soll noch nicht alles gewesen sein. Am Sonntag (13 Uhr) wollen sie mit einem Sieg im Heimspiel gegen die TG Frankenthal III die Verbandsligasaison mit dem Meistertitel krönen.

Dass sie nun auch noch im Endspiel den Titelcoup landen können, verdanken die Buchenlocherinnen ihrem Halbfinalsieg über den VfL Bad Kreuznach. Knapp, aber verdient setzten sie sich am vergangenen Wochenende in diesem Duell mit 2:1 durch und bekamen nach diesem starken Auftritt viel Lob von ihrem Trainer Kai Musiol.

Die da von seinem Team gezeigte Leistung stimmt den Coach zuversichtlich im Hinblick auf das Finale gegen die TGF III. Selbstbewusst formuliert er, was er mit seiner Mannschaft erreichen will: „Wir wollen Meister werden.“

Der Beste kommt zum Schluss

Die Hockeyherren der TSG können die Oberligasaison eigentlich ruhig ausklingen lassen. Haben sie doch selbst mit dem Auf- und dem Abstieg nichts mehr zu tun. Aber die letzte Feldpartie der Saison hat es noch einmal in sich. Die Buchenlocher empfangen am Sonntag (11 Uhr) keinen Geringeren als den Tabellenführer, den Kreuznacher HC. Eine reizvolle Herausforderung, die die Lauterer motiviert. „Wir wollen einen schönen Abschluss“, sagt TSG-Coach Jochen Metz.

Die Seinen bekommen es mit einem Gegner zu tun, der am Sonntag die Meisterschaft klarmachen will und somit unter Druck steht. Der KHC muss nämlich aufpassen, dass er nicht noch kurz vor dem Ziel vom Tabellenzweiten Alzey abgefangen wird. Um auf Nummer sicher in Sachen Meisterschaft zu gehen, brauchen die Gäste am Sonntag einen Punkt.