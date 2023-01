In Sachen Freizeitgestaltung bei Kindern und Jugendlichen spielen Sportvereine noch immer eine große Rolle. Die Begegnung sowie das Kennenlernen des eigenen Körpers sind nur einige Gründe für regelmäßige sportliche Aktivitäten. Die TSG 1861 Kaiserslautern hat eine eigene „Kinderwelt“.

Wie TSG-Geschäftsführer Ingo Marburger erläutert, geht’s beim größten Breitensportverein in Kaiserslautern schon ganz früh los – mit acht Monaten können Babys mit Begleitung in die TSG-Krabbelgruppe. „Da geht’s in erster Linie darum, mit anderen etwas zusammen zu machen, nicht um sportliche Aktivität.“ Im Alter von zwei Jahren können die Kleinkinder ins Eltern-Kind-Turnen wechseln, wo sie gemeinsam mit Mama und Papa „in einer Bewegungslandschaft spielerisch erste Geräte kennenlernen“.

Ab vier Jahren wird das Angebot etwas breiter: im Koordinationstraining werden die Kinder in ihren Bewegungen fitter gemacht, beispielsweise mit Ballspielen, und in Kinderturnen/Kleine Spiele geht’s spielerischer zu. „Hier lernen die Kinder, sich einzuschätzen, merken, was sie sich zutrauen können“, schildert Marburger. Er nennt einen aus seiner Sicht großen Vorteil dieses Angebots: Eltern-Kind- und Kinderturnen finden in den TSG-Hallen gleichzeitig statt. Marburger: „Dahinter steckt die Idee, dass Geschwisterkinder zur gleichen Zeit zu uns kommen. Während das kleinere Kind mit Mama oder Papa im Eltern-Kind-Turnen ist, ist das Geschwisterkind im Kinderturnen.“ Das spare Fahrzeit und -kosten sowie einen Babysitter für die Zeit.

Ältere Kinder können sich dann gezielt für eine Sportart entscheiden oder sich in der „Ballschule“ und beim „Kinderturnen für ältere Kinder“ austoben. Wie Marburger verrät, werden die Angebote für Kinder gerne angenommen, manche haben sogar Wartelisten. Dabei seien die Gruppen bunt gemischt, Familien aus den verschiedensten Berufen und Stadtteilen kämen zusammen.

Marburger: „Dass Kinder den Verein schon so früh kennenlernen, hilft ihnen dabei, das passende Angebot zu finden. Da lässt es sich leichter zwischen Abteilungen und Sportarten wechseln, weil die Kinder in ihrer neuen Gruppe meist schon jemanden kennen.

Info

Weitere Infos zu den Sportangeboten für Kinder und junge Familien gibt’s auf der Internetseite der TSG: www.tsg-kl.de.