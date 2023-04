Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Durch ein spätes Tor hat der FC Queidersbach am Mittwoch die Verbandspokalpartie gegen die SG Oberarnbach/Obernheim-Kirchenarnbach/Bann mit 1:0 (0:0) gewonnen und damit die dritte Runde erreicht, in der das Team von Spielertrainer Patrick Freyer am Sonntag (17 Uhr) daheim auf den SV Rodenbach trifft.

Die hochgesteckten Erwartungen der zahlreichen Zuschauer konnte das Derby nicht erfüllen. Beide Teams boten karge Kost, wobei man der Heimelf zugutehalten musste, dass sie nach einer halben Stunde aufgrund