Ein bislang unbekannter Täter hat im Laufe der Nacht zu Freitag im Hinterhof eines Anwesens in der Pirmasenser Straße einen E-Scooter gestohlen. Der Elektrotretroller war in einer Garage im Hof mit einem Kettenschloss „gegen unbefugte Wegnahme gesichert“, teilte die Polizei am Wochenende mit. Der Täter durchtrennte das Schloss und flüchtete mit seiner Beute unerkannt vom Tatort. Hinweise zum Täter oder der Tat nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen.