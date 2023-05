Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Viele Anhänger des FV Ramstein hofften auf eine Pokalsensation gegen den Regionalligisten TSV Schott Mainz. Doch die fand am Dienstagabend nicht statt. Dem Primus der A-Klasse wurden in der fünften Verbandspokalrunde gnadenlos die Grenzen aufgezeigt. Vor allem in der zweiten Halbzeit kam es knüppeldicke für den tapfer kämpfenden Außenseiter.

Nach einer guten ersten Halbzeit unterlag der FV Olympia Ramstein am Ende mit 0:11(0:3) und musste die Überlegenheit des fünf Klassen höher spielenden Regionalligisten TSV