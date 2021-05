Die Kunden nennen sie mutig. Die Floristinnen Nina Korinth und Katrin Urbanczyk sehen das nicht ganz so. Mitte Oktober, als wegen Corona der zweite Lockdown bereits unabwendbar war, haben sie sich einen gemeinsamen Wunsch erfüllt und in der Pirmasenser Straße ein Blumengeschäft eröffnet. „Es hat sich richtig angefühlt“, versichern sie. Sie hätten nie daran gezweifelt, dass es richtig war.

Zu einer Zeit, in der wegen Corona praktisch alles schließt, wollten sie die Chance nutzen und nicht bloß irgendeinen Blumenladen aufmachen. Sie schufen ein eigenes Konzept. In den großzügigen Räumlichkeiten mit breiter Schaufensterfront eines ehemaligen Samengeschäfts ist so mit „Flora und Faun“ ein Angebot entstanden, das direkt seine Kundschaft gefunden hat.

Nina Korinth und Katrin Urbanczyk hatten sich während der Ausbildung im selben Betrieb kennengelernt. Als sie sich im vergangenen Jahr zufällig wieder trafen, sei die Idee entstanden, etwas Gemeinsames zu machen, schildert Urbanczyk. Etwas Nachhaltiges sollte es sein. Darauf hatten sie vor allem bei den Nebenprodukten, die sie anbieten, Wert gelegt. Kerzen ohne Palmöl oder Erdöl zum Beispiel, zum Einpacken Graspapier und – falls notwendig – Klebestreifen aus Papier, Blumentöpfe aus recyceltem Kleiderstoff, Grußkarten ohne Plastikhüllen und Bio-Honig aus der Region.

Soweit möglich, wollen die Floristinnen auch ihre Blumen und Pflanzen aus der Region beziehen. Tulpen und Narzissen haben sie schon im Garten einer Verwandten angepflanzt. Aber natürlich bieten sie auch Orchideen an und Lilien, dazu bunte Sträuße mit Frühlingsblühern.

Über mangelnden Zuspruch seitens der Kundschaft kann „Flora und Faun“ nicht klagen. Die Besitzerinnen trauen sich deshalb, auch Außergewöhnliches einzukaufen, vor allem bei den Grünpflanzen. Die Leute bestellen Sträuße, Gestecke oder Dekorationen für jeden Anlass telefonisch vor, holen sie dann später ab oder lassen sie liefern.

„Wir würden gerne noch mehr zeigen“, versichern die Floristinnen. Sie freuen sich auf den Tag, an dem sie ihr Geschäft endlich richtig öffnen können und dann neben den Stammkunden auch Laufkundschaft den Weg zu ihnen findet. Im Unionsviertel haben sich die Floristinnen gut eingelebt. Sie schätzen den Zusammenhalt im Quartier und fühlen sich inzwischen dort richtig zuhause.