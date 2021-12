Trotz einiger Unfälle, Ruhestörungen und Familienstreitigkeiten verlief der Heilige Abend für die Beamten der beiden Stadtinspektionen, die für Kaiserslautern und Teile des Landkreises zuständig sind, weitgehend ruhig, geht es aus dem Bericht der Polizei vom Samstagmorgen hervor.

Nicht in allen Familien hat die Weihnachtszeit allerdings besinnlich begonnen. So mussten die Polizisten einige Male ausrücken, um Familienstreitigkeiten zu schlichten. Im Stadtteil Erzhütten kam es sogar zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Ehepaar. Laut Polizei wurde der 54-jährige Ehemann von den Beamten aus der Wohnung verwiesen. Seine Ehefrau erlitt bei dem Streit leichte Verletzungen. In einem anderen Fall, randalierte ein Mann alkoholisiert in der Wohnung seiner Schwester in der Innenstadt. Zudem beleidigte er die alarmierten Polizisten. Die Beamten drohten dem 25-Jährigen damit, ihn in Gewahrsam zu nehmen. So weit kam es dann aber nicht: Der Mann beruhigte sich wieder, berichtet die Polizei.

Nicht überall herrscht „Stille Nacht“

Weil es nicht alle Kaiserslauterer mit der „Stillen Nacht“ so genau nahmen, musste die Polizei auch mehrfach zu Ruhestörungen ausrücken, weil sich Anwohner beschwerten. Die lärmenden Nachbarn zeigten sich aber in allen Fällen einsichtig, so die Polizei.

Auch mehrere Unfälle, die sich im Laufe des 24. Dezember ereigneten, verliefen glimpflich. Es wurden keine Personen verletzt, teilte die Polizei mit. Einem 31-Jährigen wird der Heiligabend wohl in keiner guten Erinnerung bleiben: Weil bei einer Verkehrskontrolle aufgefallen war, dass er unter Alkoholeinfluss hinterm Steuer saß, muss er mit einem Fahrverbot rechnen.