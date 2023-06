Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

2023 soll es in Kaiserslautern – insbesondere im Bereich Investitionen – keine weitere haushaltsfreie Zeit geben. Dafür hat der Stadtrat am Montag einstimmig einen Nachtragshaushalt zum Etat 2022/23 ohne Änderungen beschlossen. Trotz erheblicher Mehraufwendungen durch die Folgen des Krieges in der Ukraine und die Inflation konnte der Haushalt ausgeglichen werden.

Nachdem die Aufsichtsbehörde ADD dem Doppelhaushalt 2022/23 der Stadt die Genehmigung versagt hatte, lagen in Kaiserslautern während der haushaltsfreien Zeit im Sommer viele Projekte auf