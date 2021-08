Auch wenn die Modellkommune Kaiserslautern wegen der hohen Inzidenz derzeit nicht umsetzbar ist, wird am Konzept weitergearbeitet. Durch viele Testungen könnten öffentliche Einrichtungen geöffnet werden, lautet das Ziel. Der Einzelhandel ist von dem Konzept jedoch ausgenommen; bei niedrigen Inzidenzen darf er sowieso ohne Schnelltest öffnen.

Ende März hatte die Stadt ihre Bewerbung als Modellkommune beim Land eingereicht. Das Konzept hatten Martin Verlage, Geschäftsführer der KL.digital GmbH, Kulturamtschef Christoph Damman und WFK-Geschäftsführer Stefan Weiler erarbeitet. Nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz in Kaiserslautern Anfang April jedoch auf über 50 gestiegen und damit eine Hauptvoraussetzungen des Landes für Öffnungen nicht mehr gegeben war, lag die Bewerbung vorerst auf Eis. „Im Hintergrund arbeiten wir jedoch weiter daran“, versicherte Verlage.

Gerade angesichts der steigenden Inzidenzen in den jüngeren Altersgruppen – während die älteren nun durch Impfungen geschützt sind – sei das Konzept aus „Testen und Nachverfolgen“ (TuN) sinnvoll, machte Verlage bei der Vorstellung im Stadtrat am Montag deutlich.

Öffnungen in drei Schritten

Das Konzept sieht eine dreistufige Öffnung vor. In der ersten Phase sollen nur Kultureinrichtungen geöffnet werden, also ein sehr kontrollierbarer Bereich. In Phase zwei könnten Außengastronomie und Sport vom Testen profitieren, bevor im dritten Schritt die Innengastronomie und Sportveranstaltungen mit Zuschauern möglich wären.

Dabei sollen Getestete mit Geimpften und Genesenen gleichgestellt werden. „Damit der Gastwirt angesichts der verschiedenen Impfstoffe nicht rechnen muss, ob der Impfschutz schon gilt, sollte das Handy einfach grünes Licht anzeigen, egal ob getestet oder geimpft“, meint Verlage. Die dafür nutzbare Luca-App, die auch die Kontaktnachverfolgung fürs Gesundheitsamt erleichtert, ist jedoch in Kaiserslautern noch nicht im Einsatz. „Das hiesige Gesundheitsamt hat einen Weg gefunden, statt die Software Sormas einzuführen, über Schnittstellen mit dem vorhandenen System direkt mit Luca zu kommunizieren.“

Außer mit dem Smartphone funktioniert Luca auch mit einem analogen Schlüsselanhänger, für die Nutzer sind beide Varianten kostenfrei. Dass inzwischen in der Politik diskutiert wird, Unterschiede zwischen Geimpften und Getesteten zu machen, hält Verlage nicht für hilfreich.

Zugang in der Innenstadt regulieren

Nicht in der Bewerbung enthalten ist eine Öffnung der Innenstadt, betont Verlage. Dazu braucht die Kommune laut Land „eine Zugangsregulierung, beispielsweise in einer Fußgängerzone (...), um den Besucherzustrom zu steuern und Schlangenbildung zur vermeiden“. „Die Kontrolle solcher Zonen ist personell nicht leistbar, hat uns die Ordnungsbehörde bestätigt“, sagt Verlage. Dass tatsächlich eine physische Absperrung nötig ist, davon gehen auch die anderen drei Oberzentren im Land aus, mit denen Verlage im ständigen Austausch sei.

Tübingen löste Problem mit Tagestickets

Die bundesweit bekannte Modellstadt Tübingen hat den Zustrom Auswärtiger eingedämmt, indem jene schlicht kein Tagesticket an einer der Teststationen bekamen und somit kein Anreiz mehr vorhanden war. „Eine Absperrung haben wir nie erwogen, das wäre wohl auch rechtlich schwierig“, bestätigt der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer auf Nachfrage.

In der Praxis sieht Verlage beim Einkaufen jedoch kein Problem, denn unter einer Inzidenz von 100 ist laut Notbremse Terminshopping ohne Schnelltest sowieso erlaubt.