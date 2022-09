Ein Streifenwagen der US-amerikanischen Militärpolizei ist am Samstagabend im Stadtgebiet in einen Unfall verwickelt worden. Laut Polizei war das Streifenteam kurz vor 21 Uhr auf dem Weg zu einem Einsatz und passierte mit Martinshorn und Blaulicht die Pariser Straße in Fahrtrichtung Berliner Straße. Dabei musste auch eine Kreuzung bei Rot überquert werden. Ein Autofahrer, der von der Pariser Straße in Richtung Reichswaldstraße fuhr, reagierte nicht auf die Sondersignale und fuhr – laut Polizeibericht bei Grün an der Ampel – in die Kreuzung ein, wo es dann zum Zusammenstoß kam. Das Auto des 35-jährigen Mannes wurde durch die Kollision herumgeschleudert und blieb schwer beschädigt stehen. Auch der Streifenwagen war nicht mehr fahrbereit. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 12.000 Euro geschätzt. Der 35-Jährige wurde nach einer ersten medizinischen Versorgung vor Ort ins Krankenhaus gebracht.