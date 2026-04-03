Auf der Bahnstrecke zwischen Ludwigshafen und Homburg werden derzeit mehrere Baustellen eingerichtet. Das führt zu Sperrungen. Davon betroffen ist auch die Strecke zwischen Kaiserslautern und Homburg. Wie der Zweckverband ÖPNV (ZÖPNV) mitteilt, gibt es einen Übertragungsfehler bei den Fahrplandaten im Ersatzverkehr, wodurch nicht alle Busse als Fahrmöglichkeit angegeben werden – insbesondere jene zum Stadtteil Einsiedlerhof. Aus diesem Grund wird DB Regio auf Veranlassung des ZÖPNV Süd alle trotz der Baumaßnahme fahrenden Züge der Linien RB 70 und RB 71 ab sofort und während der Osterfeiertage zusätzlich am Einsiedlerhof halten lassen. Richtung Kaiserslautern halten diese Züge planmäßig jeweils zur Minute 46 jeder Stunde, Richtung Landstuhl zur Minute acht. Die Halte werden nun nach und nach in die Auskunftssysteme aufgenommen. Zudem verkehren Ersatzbusse anstelle der ausfallenden Züge. Reisende, die Zugang zu der Online-Auskunft haben, können diese über die Ziel- und Ankunftshaltestelle Einsiedlerhof Brücke abrufen, teilt der ZÖPNV weiter mit.