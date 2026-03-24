Der berühmteste Baum der Stadt hat Weltkriege, Fliegerbomben und den Bau der Mall überlebt – heute aber, da leidet er an Fäule. Was bedeutet das? Zu Besuch bei einer Prüfung.

Mit den Bäumen, sagt Roland Dengler, ist es wie mit den Menschen. Wer wissen will, an was er kränkelt, geht zum Arzt – und wer herausfinden möchte, was einem Baum so zu schaffen macht, der ruft ihn: den 74-Jährigen aus Lauf an der Pegnitz, mittelfränkische Provinz. „Wenn etwas unternommen werden muss, dann in homöopathischen Dosen“, sagt er an diesem sonnigen Märzmorgen. In Kaiserslautern war Dengler schon ziemlich oft, elfmal mindestens. Seit 2003 reist er ungefähr alle zwei Jahre an. Untersuchung, Diagnose, Behandlungsempfehlung – das ist sein Job. Nur, dass er nicht auf Lunge, Herz oder Niere schaut. Sondern auf Wurzeln, Rinde und Stamm. „Eingriffe“, so der Fachmann, „sollten bloß ausgeführt werden, wenn sie absolut unverzichtbar sind.“ Denn so ein Baum sei essenziell für die Gestalt einer Kommune. Schwer zu entbehren, wenn man so will.

Als Roland Dengler das sagt, ausgerüstet mit Kugelschreiber und Klemmbrett, lehnt er sich aus einem Hubsteiger nahe dem Fackelbrunnen. 10.30 Uhr, Vormittagstrubel. Dann lässt er sich mit dem Kran in den Himmel hieven, immer weiter hinauf, tief hinein in die karge Krone jenes Baumes, der den Bürgern über Jahrzehnte ans Herz gewachsen ist: der Stadtplatane. Das Lautrer Naturdenkmal.

Baum war zuletzt zwar „stabil“, aber nicht gesund

Dengler, ein kerniger Typ in orangener Schutzjacke, ist Diplom-Ingenieur. Und als solcher schreibt er Gutachten – über die Gesundheit von Bäumen. Rund 50 sind es jedes Jahr, verstreut in ganz Deutschland. Damit angefangen hat er 1984. Heute untersucht der Sachverständige mal wieder den grünen Riesen in der Neuen Stadtmitte. „Routinemäßig“ sei das Vorgehen, hieß es in einer Ankündigung aus dem Rathaus. Was der Experte für Vegetationstechnik stets im Blick hat: die Verkehrssicherheit. Die Zukunftschancen. Unten brummt der Lkw, und in luftiger Höhe von fast 20 Metern legt Dengler jetzt das Messgerät an. Er setzt ab, notiert. Dann schwenkt die Gondel rüber, nächster Schritt. Am Boden sichern drei Beschäftigte der Stadtbildpflege die Umgebung, das Absperrband flattert im Wind. Man kann ja nie wissen, sagt einer der Mitarbeiter. Nicht ausgeschlossen, dass irgendein Scherzkeks mal auf die Idee kommt, freihändig den Kran zu erklimmen.

Seit 1984 begutachtet Roland Dengler (rechts) deutschlandweit alte Bäume – und schreibt Gutachten zu Verkehrssicherheit und Zukunftschancen. Links: Frank Peter, Mitarbeiter der Stadtbildpflege, der den Hubsteiger steuert. Foto: Peter-Pascal Portz

Unter der Krone der Stadtplatane laufen täglich Hunderte Menschen hindurch, Autos schieben sich über die Kreuzung nebenan, Busse halten. Also muss die Verwaltung gewährleisten, dass von dem Baum kein Risiko ausgeht, keine Lebensgefahr. „Äste können brechen“, warnt Dengler, „wir stellen fest, ob was geschnitten werden muss.“ Bei seinen vorherigen neun Stippvisiten habe sich der 28-Meter-Gigant jeweils als „stabil“ erwiesen, sagt er. Was nicht bedeutet: als gesund.

Denn die Platane leidet an der Fäule. Sie ist von Pilzen befallen, die sie zersetzen. Die auf Dauer ihre Standfestigkeit gefährden können, und damit ihre Zukunft.

Wenn schweres Gerät anrückt, regt sich der Protest

Massaria, so heißt eine der gattungstypischen Krankheiten. Ausgelöst durch Trockenstress, breiten sich die Sporen immer weiter aus, durch Wind und Regen verteilt auf der Rinde. Zu den Folgen gehört auch ein Absterben der Äste, morsches Holz. Und als wäre das nicht genug, wächst am Platanenstamm noch ein pechschwarzer Pilzfruchtkörper, genauer: der Zottige Schillerporling – ein Parasit, der die Statik zu beeinträchtigen droht. Damit ist bei den Kaiserslauterern ein wunder Punkt erreicht, ganz im Ernst. Denn dieser Baum, der da unbeirrt eine Szenerie von Pflastersteinen, Beton und Asphalt dominiert, sorgt in Teilen der städtischen Gesellschaft gewissermaßen für eine emotionale Verletzlichkeit.

Juli 2020, ein unerträglich heißer Sommer. In jenen Tagen planen sie im Rathaus die Sanierung der Neuen Stadtmitte – also des Areals um den Fackelbrunnen. Just hier wächst und gedeiht allerdings die knorrige Platane, ein uralter Riese. Ihre Wurzeln sind freigelegt worden, Warnbaken sperren sie ab, und unter einigen Bürgern geht die Angst um. Was, wenn sie unsere beblätterte Schönheit, die am Fuße des Burgbergs in die Höhe ragt, einfach abholzen? Wenn sie den Bauarbeiten zum Opfer fällt, umgesägt in einer Nacht-und-Nebel-Aktion? Wann immer sich in der Vergangenheit jemand mit schwerem Gerät vor dem Baum postierte, ihm bedrohlich nahekam, regte sich der Protest. Dann erklang ein Aufschrei. Auch diesmal ist das so. „Rettet die Stadtplatane“, pinselt die Bürgerinitiative „Stadt für Alle“ (SfA) auf ein Banner – und demonstriert mit Gießkannen.

Im Sommer 2020 ruft die Bürgerinitiative »Stadt für Alle« zu einer Protestaktion auf. Sie befürchtet damals die Beschädigung der Stadtplatane. Archivfoto: Marita Gies/oho

Michael Fetzer führt die Bewegung damals an, erste Reihe, das Mikro in der Hand. „Die Platane gehört zur Lautrer DNA, sie hat die ganz harten Zeiten überstanden“, sagt der Mann von SfA heute. „Es war klar, dass sich keiner an eine Fällung traut.“ Aber ja, sie seien „besorgt“ gewesen.

Sie hat dem Inferno getrotzt und dem Bau der Mall

Was dieser Baum, der flankiert wird vom Shopping-Center „K in Lautern“, auch nicht alles schon erlebt hat. Kriege, Krisen, Könige. Als 1944 die Fliegerbomben auf die Stadt fielen, sie Hunderte Häuser in Schutt und Asche legten, trotzte die Platane dem Inferno. 20 Jahre später sah sie, wie der Grundstein gesetzt wurde für das einst höchste Rathaus der Republik – und 2015, wie die umstrittene Mall ihre Tore öffnete. Nur ein paar Meter weiter hatte der bayerische König Ludwig I. sogar als Erster von der „Barbarossastadt“ Kaiserslautern gesprochen, im Juni 1843 – das zarte Blätterdach des Baumes war jugendliche zwölf. 1978 ernannten ihn die Behörden zum Naturdenkmal, zu einem „Botschafter“ des Umweltgedankens, wie es heißt. Seitdem genießt das Gewächs besonderen Schutz. Zum Glück, betont Fetzer – denn „Natur und Grün sind im historischen Zentrum sowieso knapp“.

Die Stadtplatane in ihrem neu geschaffenen Umfeld am Fackelbrunnen, der sanierten Stadtmitte. Archivfoto: Robert Paul

„Wie alt genau ist die Platane denn?“, fragt ein Fußgänger, als Roland Dengler gerade wieder aufsteigen will ins Geäst. 195 Jahre! Sieben Menschengenerationen. 1831 gekeimt, war zu der Zeit nicht mal die Fruchthalle erbaut. Staunend blickt der Passant in die Krone. „Wow!“, flüstert er vor sich hin.

Gutachten legt Dengler in rund vier Wochen vor

Aber wie steht es nun um die Stadtplatane, bei all den wuchernden Pilzen und der Fäule? Wird sie ihre Gebrechen überleben – also standhaft bleiben? „Gefällt wird natürlich nicht“, beruhigt Dengler an diesem Vormittag. „Bei so einem besonderen Baum, mit der Erscheinung, sind Sorgen selbstverständlich berechtigt.“ Und leider sei es ja auch hier wie beim Menschen: Früher oder später kommt der Tod, da machste nix. Wahrscheinlich kennt Dengler das Naturdenkmal so gut wie niemand sonst. Es ist die zehnte Nachkontrolle, erzählt er am Kofferraum seines Autos – und durchblättert die Protokolle, eines nach dem andern. Rückschnitte der Platane, erinnert er sich, seien schon früher durchaus nötig gewesen. Nichts Dramatisches eigentlich, über die offenen Wunden aber hat sich der Zottige Schillerporling eingenistet.

Dennoch, laut Dengler ist der Baum recht vital für sein Alter. Vermutlich drohen keine dickeren Äste abzubrechen, meint er. Hundertprozentig garantieren könne er das vorerst allerdings nicht sagen.

Gegen 16 Uhr wandelt der Ingenieur noch immer über das Pflaster am Fackelbrunnen, das Klemmbrett in der Linken, und schreibt. Rund vier Wochen werde er brauchen, um das Gutachten anzufertigen, sagt Roland Dengler. Dann stehe fest, wie es tatsächlich um die Platane bestellt ist. Und ob die Stadt anrücken muss, mit einem Entaster. Was ja wirklich niemand will.