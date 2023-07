Ab Montag, bis voraussichtlich Freitag, 7. Juli, werden im bisherigen Baustellenbereich Höhe Gerhart-Hauptmann-Straße Asphalt- und Markierungsarbeiten unter Vollsperrung durchgeführt. Wie die SWK Verkehrs AG mitteilt, wirkt sich die Vollsperrung auf den Busverkehr aus: Die Linie 106 wird in beide Richtungen über die Brandenburger Straße und Hohenecker Straße umgeleitet. Die Linie 115 fährt stadtauswärts über die Zollamtstraße und Buchenlochstraße weiter zur Haltestelle Uni West. Stadteinwärts über Uni Süd, Pfaffenbergstraße zur Haltestelle Wilhelm-Raabe-Straße, weiter in die Brandenburger Straße. Die Haltestellen Carl-Euler-Straße und Fraunhofer Zentrum entfallen in beide Richtungen. Auf der Linie 115 entfällt außerdem die Haltestelle E-Werk stadtauswärts.