Seit Wochen schon wird in der Trippstadter Straße gebaut: Ein Provisorium, Ecke Trippstadter Straße und Gerhart-Hauptmann-Straße kurz vorm Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI), wird von einer fest installierten Ampel abgelöst. An der Ecke sei es schon öfter zu Unfällen mit Radfahrern gekommen, begründet die Stadt die Bauarbeiten. Die Kosten für die Arbeiten an der gut 110 Meter langen Strecke an dem Knotenpunkt belaufen sich auf etwa 310.000 Euro. Schon vor Monaten war die provisorische Ampel aufgestellt worden.

Kommende Woche gehen die Deckenarbeiten in der Trippstadter Straße „unter Hochdruck in ihre Endphase“, schreibt die Stadtverwaltung. Für die anstehenden Asphalt- und Markierungsarbeiten wird der Bereich für acht Tage ab dem 3. Juli voll gesperrt. Bis zum 10. Juli erfolgt die Verkehrsumleitung über die Theodor-Heuss-Straße und die Hohenecker Straße/Brandenburger Straße.