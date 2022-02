Ein 28 Jahre alter Autofahrer wurde am Donnerstag bei einem Autounfall in der Trippstadter Straße leicht an der Schulter verletzt. Der 28-Jährige war gegen 16.30 Uhr mit seinem BMW in Richtung Trippstadt unterwegs. Kurz vor der Einfahrt zu den Einkaufsmärkten musste er verkehrsbedingt abbremsen, berichtet die Polizei. Der nachfolgende Fahrer eines Nissan bemerkte dies zu spät, sodass es zum Unfall kam. Die Insassen des Nissan blieben unverletzt. Den Schaden an beiden Autos schätzt die Polizei auf 8500 Euro, der Nissan musste abgeschleppt werden.