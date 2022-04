Zahlreiche unter der Schneelast umgestürzte Bäume, die Leitungen kappten, haben für lange Stromausfälle in Trippstadt gesorgt. Nach Angaben von Ortsbürgermeister Jens Specht ging der Ort in der Nacht zu Samstag gegen 1 Uhr vom Netz. Pfalzwerke und Feuerwehr waren danach stundenlang im Einsatz, um die Schäden zu beheben. Während das Gewerbegebiet und der Ortsteil Langensohl gegen 13.30 Uhr wieder mit Energie versorgt werden konnten, dauerte es nach seinen Angaben in anderen Ortsteilen bis zum späten Nachmittag. „Jetzt dürfte es wohl wieder überall Strom geben“, teilte Specht auf Anfrage gegen 17.15 Uhr mit.