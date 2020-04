Einen Überschlag mit dem Auto überstanden zwei 18-Jährige am Sonntagabend in der Nähe von Trippstadt mit viel Glück weitgehend unverletzt. Sie fuhren um 20.15 Uhr auf der L 503 von Kaiserslautern kommend in Richtung Trippstadt. An der Abzweigung zum Antonihof kam der Fahrer des Toyotas beim Rechtsabbiegen zuerst nach links von der Straße ab und rutschte mit seinem Fahrzeug in den Grünstreifen. Durch Gegenlenken kam das Auto ins Schleudern, überschlug sich und blieb auf der Seite im Straßengraben liegen. Beim Eintreffen der Rettungskräfte standen beide Männer unter Schock. Sie wurden zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen wurde die L 503 voll gesperrt.