Auf dem Willy-Brandt-Platz haben am Donnerstag drei Männer einen 17-Jährigen attackiert und verletzt. Wie die Polizei mitteilte, kam es kurz vor 21 Uhr zu dem Vorfall. Demnach trat das Trio – die drei Männer sind zwischen 20 und 30 Jahre alt – an die Gruppe des 17-Jährigen heran. Dann rissen sie ihr Opfer zu Boden und traktierten es mit Schlägen und Tritten. Hierbei wurde nach ersten Erkenntnissen der Ermittler auch ein Messer eingesetzt. Der 17-Jährige erlitt eine Schnittverletzung an der Hand und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Wieso es zu der Auseinandersetzung kam, ist noch unklar. Die hinzugerufene Polizei konnte die Schläger wenig später in der Innenstadt stellen. Gegen die drei Männer wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.