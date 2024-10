Das Trio Favari beherrscht die seltene Kunst, aus traditionellen Quellen und Wurzeln in den Stilarten Chanson, Musette, Swing und Bossa Nova eine neue Synthese zu zaubern. Am Mittwochabend war das Jazzensemble in der Kaiserslauterer Friedenskapelle zu Gast.

Chansons von Charles Trenet („La mer“), Edith Piaf