Der Trinkwasserbrunnen der Stadtwerke (SWK) in der Kerststraße kehrt zurück. Eine RHEINPFALZ-Leserin hatte ihn vermisst. Die SWK erklärten auf Anfrage, der Trinkwasserbrunnen sei aufgrund der Corona-Lage zuletzt außer Betrieb gewesen. „Unser Trinkwasserbrunnen gehört zu den Anlagen, an denen der Mundkontakt zum Wasseraustritt möglich ist. Hierbei wäre eine Ansteckung denkbar. Dieses Risiko war bei steigenden Inzidenzen aus unserer Sicht nicht vertretbar“, so ein Sprecher der Stadtwerke. Da sich die Situation in Kaiserslautern aber deutlich entspannt hat, planen die Stadtwerke die Wiederinbetriebnahme bis Ende des Monats. Das bedeutet, dass in den Hitzemonaten Juli und August das Wasser wieder läuft.

„Bei der Qualität unseres Trinkwassers machen wir keine Kompromisse. Da unser Trinkwasserbrunnen jetzt mehrere Monate außer Betrieb war, werden wir die Wasserqualität und Leitungen vorab nochmals sorgfältig prüfen“, teilte das Versorgungsunternehmen weiter mit. Ein weiterer Trinkwasserbrunnen ist im Laufe des Jahres an der Brunnenanlage in der Rousseaustraße geplant.

Der Brunnen war eine Idee des Citymanagements. Er war im Jahr 2019 aufgebaut worden. Seitdem sprudelt das Wasser aus einer 1,20 Meter hohen Edelstahlsäule auf dem Platz vor Peek & Cloppenburg. Das Land hatte den Brunnen gefördert.