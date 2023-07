Ein 19-jähriger Mann hat in der Nacht zu Freitag auf dem Parkplatz einer Grillhütte eine Glasflasche auf ein Auto geworfen und die Seitenscheibe zerschmettert. Der Halter des Fahrzeugs rief daraufhin die Polizei. Als die Beamten den 19-Jährigen nach seinem Motiv fragten, gab dieser an, bei einem Trinkspiel verloren zu haben. Aus Wut habe er daraufhin eine Flasche in Richtung Parkplatz geworfen und die hinterste Seitenscheibe des Kofferraums getroffen. Bei dem 19-Jährigen wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,58 Promille gemessen, teilt die Polizei weiter mit.