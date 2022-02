Mit einer Lüge hat sich eine Trickdiebin am Mittwoch gegen 15 Uhr Zugang zur Wohnung einer Seniorin in Kaiserslautern verschafft. Laut Polizei hatte die Unbekannte an der Tür der 83-Jährigen geklingelt. Unter dem Vorwand, sie wolle einen Vorhang an die Nachbarin liefern, die aber nicht da wäre, verschaffte sie sich Zugang zur Wohnung. Sie bat die Seniorin, einen Zettel für die Nachbarin zu schreiben. Danach verließ die Frau die Wohnung.

Später stellte sich heraus, dass die Nachbarin der Seniorin weder einen Zettel im Briefkasten noch einen Vorhang bestellt hatte. Die 83-Jährige alarmierte daraufhin die Polizei. Ein Schaden sei nicht entstanden, da die Seniorin am Morgen ihre Bargeldbestände zur Bank gebracht hatte. Die mutmaßliche Betrügerin soll etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß und ungefähr 50 Jahre alt sein. Sie trug eine silbergraue Wollmütze, eine ärmellose Steppjacke und sprach gebrochenes Deutsch.

Die Polizei mahnt zu Vorsicht

Die Polizei rät, keine Fremden in die Wohnung zu lassen. Es sollte stets geprüft werden, ob der angegebene Grund des Besuchs tatsächlich der Wahrheit entspricht. Bei Zweifeln sollte man Besucher vor der Tür warten lassen. Alternativ könne man Nachbarn zur Unterstützung rufen oder den Besucher bitten, später wiederzukommen, um bis dahin eine Vertrauensperson dazu holen zu können. Weitere Tipps und Empfehlungen bietet die Polizei unter polizei-beratung.de.