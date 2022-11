Einem Mann ist am Montagmittag von Trickdieben der Geldbeutel gestohlen worden. Ein Unbekannter hatte den Senior gegen 13.30 Uhr in einem Café am Fackelrondell angesprochen und ihn in ein Gespräch verwickelt. Während der 78-Jährige abgelenkt war, schnappte sich die weibliche Begleitung des Mannes den Geldbeutel, der auf dem Tisch lag. Danach verließ das Pärchen das Café. Erst wenig später bemerkte der Senior, dass seine Geldbörse verschwunden war. Die mutmaßlichen Täter beschrieb er folgendermaßen: Der Mann war dunkel gekleidet. Er trug eine dunkle Basecap und einen Mundschutz. Die Frau war ebenfalls dunkel gekleidet. Sie trug eine Winterjacke mit Fellkragen. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden.