Einen VW T-Roc gestohlen hat ein Mann am Montagnachmittag in der Barbarossastraße. Wie die Polizei berichtet, gelang es dem Dieb gegen 15.30 Uhr, die 52-Jährige Autofahrerin mit einem Trick aus ihrem Wagen zu locken. Während die Frau abgelenkt war, setzte er sich auf den Fahrersitz und startete den Motor. Die 52-Jährige versuchte erfolglos, den Mann am Diebstahl zu hindern. Der Täter verletzte sie leicht und flüchtete durch die Barbarossastraße in Richtung des Hauptbahnhofs. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 0631 3692620.