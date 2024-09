In der Nacht auf Samstag haben sich Einbrecher Zutritt zur Postagentur im Stadtteil Atzel verschafft. Über den hinteren Gebäudeteil gelangten die Täter in die Innenräume des Komplexes im Hörnchenweg, so die Polizei. Dort entwendeten sie einen Tresor mit Bargeld und Postwertzeichen. Die Polizei bittet um Hinweise: Wem sind am Freitag oder schon in den Tagen davor, verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 06371 8050 mit der Polizei Landstuhl in Verbindung zu setzen.