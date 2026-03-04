Ab Freitag, 6. März, wird die Treppenanlage am Pfalztheater instandgesetzt. Laut Stadtverwaltung wird dafür die Fußgängerbrücke über die Ludwigstraße gesperrt.

Die gerade verlaufende Treppe am Pfalztheater musste im vergangenen Jahr aufgrund gravierender Schäden an der Betonsubstanz gesperrt werden. Nun sollen die 38 Betonstufen zurückgebaut und die Tragkonstruktion aus Stahlbeton saniert werden. Anschließend werden die neuen Stufen montiert, deren Bewehrung in Edelstahl ausgeführt wird, damit Tausalze der Treppe weniger stark zusetzen, teilt die Stadt mit. An der Wendeltreppe sollen die untersten elf Stufen ersetzt werden. Zudem wird laut Verwaltung die defekte Aufzugsanlage ausgebaut. Die Zugänge sollen dann vermauert und verputzt werden. Im Zuge der Arbeiten sollen auch die Betonschäden am Aufzugsturm beseitigt werden.

Zum Schutz der Passantinnen und Passanten und um eine zügige Abwicklung der Arbeiten zu gewährleisten, soll die Fußgängerbrücke gesperrt werden, bis die Arbeiten an der geraden Treppe Ende April abgeschlossen sind. Der Austausch der Stufen an der Wendeltreppe soll laut Verwaltung bis spätestens Ende Mai erfolgt sein.

Im Vorfeld der Maßnahme wurden von der Stadtbildpflege bereits Graffiti entfernt und begonnen, die Flächen der Treppenanlage mit einem Graffitischutz zu versehen, so die Verwaltung.