Der Treppenaufgang am Pfalztheater zur Fußgängerbrücke über die Ludwigstraße wird erneuert. Diese Woche wurden die Träger Stück für Stück mittels Kran zurückgebaut.

Beim Rückbau der Treppe am Pfalztheater war diese Woche Maßarbeit gefordert. Der Ausleger eines Krans musste zwischen Treppengeländer und Überdachung rangieren um Teile der Tragkonstruktion der Treppe herauszuheben. Sowohl die gerade verlaufende Treppe als auch die benachbarte Wendeltreppe müssen saniert werden. „Salz hatte den Stufen so zugesetzt, dass es keine Rettung mehr gibt“, sagt Alexander Mock, Abteilungsleiter Ingenieurbauwerke der Stadtverwaltung. Laut eines Gutachtens ist das Salz sogar bis in den Bereich der Bewehrung vorgedrungen.

Daher werden die untersten elf Stufen der Wendeltreppe ersetzt. Daneben war der Rückbau sämtlicher Stufen der gerade verlaufenden Treppe geplant. Mit einem Hochdruck-Wasserstrahl mit 2500 Bar sollten geschädigte Bereiche der Treppe abgefräst werden. Wie Mock mitteilt, wurde beim Ausbau der Stufen allerdings festgestellt, dass die Tragkonstruktion, die erhalten werden sollte, deutlich stärker von Chloriden angegriffen war als ursprünglich gedacht. Daher wurden die Träger nun herausgeschnitten und mit einem Kran zwischen Geländer und Überdachung herausgehoben.

In einem nächsten Schritt muss die Treppe nun neu aufgebaut werden. Nicht erhalten werden soll der seit Jahren defekte Aufzug. Er wird ausgebaut, die Zugänge zugemauert und Schäden im Beton des Aufzugschachtes ausgebessert, hatte die Stadt zu Beginn der Baumaßnahme mitgeteilt.