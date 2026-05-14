Beim „Treffpunkt Arbeit“ können Jobsuchende am Mittwoch, 20. Mai, von 9 bis 13 Uhr im Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit, Augustastraße 6, Kaiserslautern, Arbeitgeber aus der Region kennenlernen und Bewerbungen direkt übergeben. Vor Ort stellen Unternehmen freie Stellen vor, zudem gibt es kurze Erstgespräche mit Personalverantwortlichen. Vermittlungs- und Beratungskräfte der Agentur für Arbeit unterstützen bei Fragen rund um Arbeit und Bewerbung.

An der Veranstaltung nehmen folgende Arbeitgeber teil: Aco Guss, Amazon Deutschland, Centerra Integrated Services GmbH, F.K. Horn, General Dynamics European Land Systems-Bridge Systems, Huissel GmbH, Kreisverwaltung Kaiserslautern, Lebosol Dünger GmbH, Pfalztheater Kaiserslautern, RPTU Kaiserslautern-Landau, Theater Logistics Support Center Europe & Africa und Wipotec.