Am Monatsende schließt das Lautrer Wirtshaus seine Pforten. Am Wochenende gab es vor der großen Abschiedsparty nächsten Samstag noch die letzte Live-Veranstaltung: die „Mirage Show“ mit Travestiekünstlern.

Miss Starlight aus Hannover, Madame Gordin Rouge aus Hessen und Regina Red aus dem Rhein-Erft-Kreis hat das Stuttgarter Organisationsteam der Show, die Travestie, Comedy, Revue und Showtanz vereint, nach Kaiserslautern gebracht.

Miss Starlight beschreibt sich als „Travestiekünstler vom fernen Planeten Travestiezia“. Regina Red – Eigenbeschreibung: die „singende Hairstylistin von der Puderrosa Ranch“ – widmet auf der Bühne Songs von Amy Winehouse, Tina Turner, Trude Herr oder Marilyn Monroe . Und Madame Gordin Rouge ist vor allem auf Schlagerinterpretationen spezialisiert – und auf Humor.

Vorbild Chaplin

Die Künstlerin aus dem Odenwaldkreis hat sich Charlie Chaplin zum Vorbild genommen und gestaltet ihre Show frei nach dessen Motto: „Jeder Tag an dem Du nicht lachst, ist ein verlorener Tag.“ Das Publikum will sie in ihr „Traumland der Travestie“ entführen: „Schon immer lag es mir am Herzen meine Mitmenschen zum träumen, lachen und manchmal auch zum weinen zu bringen. Das ist meine Bestimmung.“

Termine

Die Veranstaltungen im Lautrer Wirtshaus enden mit einer Abschiedsparty am kommenden Samstag, 10. September, bei freiem Eintritt sowie am 16. September mit Live-Tanzmusik des Happy Dance Duos. Die Betreiber des Lokals verlagern sich ab 1. Oktober auf einen Party- und Lieferservice.