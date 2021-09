Für die Gartenschau wie für ihre sehr zahlreichen Besucher hat der September mit einem spätsommerlichen Traumwochenende begonnen, das geradezu ideal war zum Toben wie zum Entspannen. „Nicht umsonst nehmen wir öfter eine Stunde Fahrzeit auf uns, um hierzu zu kommen“, berichtete ein Familienvater aus Mannheim.

Bevor noch nach der Corona-bedingten Einlasszeremonie die Phantasiegestalten der neuen Kürbisausstellung die Aufmerksamkeit auf sich ziehen konnten, rückte das „Natur-Wissen-Spiel- und Spaßmobil des Ökologieprogramms der Stadt in den Mittelpunkt der Jugend. Konzentriert befassten sie sich dort mit einer Geheimschrift aus Zitrone, die dann mittels Jod sichtbar gemacht werden konnte.

Auch Technikbegeisterte kommen auf ihre Kosten

Dass das neue Mint-Zentrum in der ehemaligen Blumenhalle am Samstag geöffnet war und für Technikinteressierte verschiedene Bausätze parat hielt, war ein weiterer Knaller. Selber einen „heißen Draht“ zu basteln erforderte zum Beispiel einiges an Konzentration. Für „Nao“ den Roboter schien das Umfeld erst ein wenig zu geräuschvoll, schließlich ließ er sich dann aber doch zu ein paar Schritten und vor allem zur Kommunikation mit dem Menschen herab. Das war dann Staunen pur.

Für Viktoria, die mit vier Freundinnen ihren sechsen Geburtstag auf der Gartenschau feierte, waren im Neumühlepark als Allererstes die Kürbisfiguren das Ziel. Zwei der Mädels zog es zwar eher aufs Riesenrad. Sie selbst schaute sich lieber erst einmal den so herrlich gefährlich aussehenden Drachen aus der Nähe an.

Die Kürbisfiguren sind beliebte Fotomotive

Picknicken mit Freunden und Familie im Schatten der Bäume, die Kinder wateten erst einmal viel lieber im Bach. Und wenn sich dorthin tatsächlich ein Krokodil verirrt hat – das ganz toll auch als „Brücke“ zum gegenüberliegenden Ufer dient – machte das Planschen sogar noch mehr Spaß. Ein Gartenschaubesuch mit viel blauem Himmel und Wärme, wie er schöner für die Jugend nicht hätte sein können? „Mit Eis für umme“, sagte ein Vater schmunzelnd.

Angesichts des Trubels um ihn herum schien der Kürbis-Pinocchio mit ausgebreiteten Händen, scheinbar hilflos zum Himmel zu blicken: „Was ist denn hier los“? schien er zu fragen. Es wurde geschaukelt, gerutscht und im Neumühlewoog versuchte der kleine Christian vorerst vergeblich, mit Netz und Eimer Fische zu fangen. „Geh einmal unten durch“, riet ihm der Freund. Aber außer Schlamm konnte er da auch nichts einfangen. Mit dem Wassergewehr den Papa in die Büsche zu jagen, machte da direkt mehr Freude.

Zufriedene Gesichter bei den Verantwortlichen

So grimmig auch manche Fabelgestalten daherkommen, den Kindern konnten sie kaum Angst einjagen. Der grimmigen Medusa mit ihren 16 Schlangen rückten manche total unerschrocken an den Kragen. Unerkannt blieb bei den Betrachtern eine Gestalt mit langer weißer Nase in der Nähe der Felswand. Sie steht mit einer Angelrute in der Hand in einem Meer aus Kürbissen, zu ihren Füßen ein Boot mit zwei Paddeln: Für zwei Mädels eindeutig die Aufforderung, das „Wasser“ zu überwinden und eifrig los zu paddeln.

Die Gartenschau zeigte sich zufrieden mit der Resonanz der Besucher auf die neue Kürbisausstellung und den Besuch in den letzten Tagen insgesamt. Schon am Samstag und erneut am Sonntag sei der Park wieder gut besucht gewesen, was wohl dem tollen Wetter und auch der Messe geschuldet sei, vermutete Parkleiterin Christine Schweigert.