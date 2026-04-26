Einen Bürgermeister mit meteorologischem Talent, eine Sammelkarte mit kleinen Startschwierigkeiten und leckere Kulinarik gab es bei der Neuauflage des Wochenmarkt-Festes.

Das Wetter bot perfekte Bedingungen für ein erfolgreiches 16. Wochenmarkt-Fest. Die Sonne strahlte vom blauen Himmel. Die Menschen strömten nach draußen, um die frühlingshaften Temperaturen auszukosten. Selbst die Fahrradparkplätze waren überfüllt. Und wer hat’s gerichtet? „Seit ich Marktdezernent bin, gab es immer gutes Wetter bei den Wochenmarktfesten!“, übernahm Bürgermeister Manfred Schulz (CDU) gerne die Verantwortung für die perfekten Witterungsbedingungen. „Hoffen wir, dass die Serie nicht reißt!“

Es gibt auch Neuzugänge bei den Beschickern

Schulz wies auf die Neuzugänge bei den Marktbeschickern hin – Metzgerei Härting, der Höhen-Hof sowie die Kaffeerösterei Hager – und musste die anwesenden Kinder schwer enttäuschen: „Das Kinderprogramm muss leider ausfallen, weil der Luftballon-Künstler überraschend gestorben ist.“ Die Nachricht löste Betroffenheit und Traurigkeit aus.

Nicht so einfach zu entdecken war die Sammelkarte für treue Wochenmarkt-Einkäufer, die anlässlich des 750. Stadtjubiläums aufgelegt wurde. „Ja, ich habe von der Karte gelesen, aber wo gibt’s die denn eigentlich?“, meinte eine Kundin, die gerade ihren Gemüse-Einkauf im Trolley verstaute. Wie sich bei einer kleinen Umfrage herausstellte, war sie nicht die einzige, die dieses Problem hatte: Wo kriegt man die Sammelkarte her? „Immerhin habe ich vorhin schon für 40 Euro eingekauft, das hätte ja doch ganz gut gepasst.“

Man musste im trubeligen Markttreiben schon ein wenig die Augen offen halten, um die grünen Karten zu entdecken, die an einer Reihe von Ständen auslagen. Am Stand der Forellenzucht Schneider hatte sich eine Einkäuferin nicht nur mit frisch geräuchertem Fisch fürs Wochenende, sondern auch mit der Sammelkarte ausgerüstet und ergatterte so die ersten abgestempelten Felder. Immerhin 75 von ihnen gilt es zu füllen – für regelmäßige Marktbesucher sicherlich kein großes Problem, diese Aufgabe bis September zu bewältigen. Mit einer kompletten Sammelkarte sind zum Beispiel Einkaufsgutscheine für den Markt zu gewinnen.

Jubiläumswein und Jubiläumssecco im Glas

Geradezu überrannt wurde der Stand der Weingüter Borell Diehl und Schroth, wo es den zum Stadtgeburtstag ausgeschenkten Jubiläumswein und Jubiläumssecco in passend gestalteten Gläsern mit „750 Jahre Kaiserslautern“-Logo zu probieren galt. In der angeschlossenen Wein-Lounge saßen Menschen dicht an dicht in intensives Gespräch vertieft an Tischen unter weißen Zeltplanen. Neben geistvollen Getränken genoss man hier die traditionelle Bratwurst, wahlweise auch Fisch- oder Fleischkäse-Brötchen.

„Wo sin dann jetzt die ganze Sonderangebote? Ich hab noch nix gesieh!“, schimpfte eine Besucherin beim Gang entlang der Marktstände. Ähnlich wie bei den Sammelkarten brauchte es auch bei der Suche nach den beworbenen Fest-Angeboten ein genaues Auge: der Schnitzelweck für vier statt fünf Euro oder die Dampfnudel-Backaktion am Stand der Bäckerei Scheidt, die großen Zulauf hatte.

Tomaten und zuckersüße Melonen aus Sizilien

Bei „Francoforte Fruit“ konnten sich die jüngeren Marktgänger „ins Glück würfeln“ und dabei Seifenblasen oder Gummibärchen gewinnen. Erst seit Kurzem ist Standbetreiber Davino Giardina auf dem Wochenmarkt dabei. Frisches Obst und Gemüse direkt von den Ländereien der Familie in Sizilien bietet er an. Betörend duften frisch gepflückte Orangen und Zitronen, dazwischen warten Auberginen in schwarz und lila neben Zucchini, Spitzpaprika, Tomaten in unterschiedlichen Sorten und – tatsächlich bereits jetzt – den ersten Mini-Wassermelonen vom Feld. „Zuckersüß!“, schwärmt Giardina, der seinen Verkauf ohne eigenes Ladengeschäft betreibt. „Wir sind hier auf dem Markt und unter der Woche bekommt man unsere Früchte in einem kleinen Kiosk in Morlautern“, beschreibt er sein ungewöhnliches Geschäftsmodell.

Während er den Korb seiner Kundin füllt, schleicht sich lässig-eingängig die Titelmusik des Films „Pink Panther“ ins Ohr. Mit Saxofon und Gitarre bewaffnet mischen sich Martin Haberer und Helmut Engelhardt aka „Present Art Collection“ unter die Besucher und verwandeln den Markteinkauf in ein swingendes Samstagserlebnis.