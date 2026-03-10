Hannah Hattenbach und Dominik Retschy werden in der Boulderhalle Rocktown Landesmeister – sie mit 99,6, er mit 99,7 von 100 Punkten. Sie sind in Lautern keine Unbekannten.

Sie hat das Schulbuch zum Lernen dabei gehabt: Die Koblenzerin Hannah Hattenbach, seit der neunten Klasse am Heinrich-Heine-Gymnasium im Internat und dort in der Kletter-Förderung, hat sich mitten im Wettkampf aufs mündliche Abitur vorbereitet. In Ethik und Deutsch ist die 19-Jährige dran, wie sie nach ihrem souveränen Sieg bei der Landesmeisterschaft in Kaiserslautern erzählt. „Das war schon ein bisschen stressig.“

Drei der vier Finalboulder hat sie auf Anhieb geschafft, nachdem sie schon in der Qualifikationsrunde vorne gelegen hatte. Der erste bot gleich Spektakuläres: Um zum letzten Griff zu kommen, mussten die Finalistinnen an der gerundeten „Tonne“ der Boulderhalle erst seitlich vorsichtig hoch-, dann aber wieder abklettern, hingen dann nur mit den Armen, die Füße in der Luft baumelnd, am entscheidenden „Top“. Es folgte ein Boulder mit reichlich rutschigen Griffen und Stützsprung zu Beginn, dann ein kniffliger Boulder mit seitlichem Sprung: Diesen schaffte Hannah Hattenbach im fünften Versuch, obwohl sie Sprünge zu ihren Lieblingsbewegungen zählt, wie sie sagt.

Bei Geburtstag entdeckt

Die Leidenschaft fürs Bouldern hatte sie mit neun Jahren entdeckt, „auf einem Kindergeburtstag“, erinnert sie sich. „Ich wollt’ da eigentlich gar nicht hin, war aber sofort gefesselt von dem Sport, weil es so toll und vielfältig ist“, schwärmt sie. Platten und Sprünge mag sie besonders, Kraftboulder weniger. Und eine ihrer Schwächen sei es, einen Boulder auf Anhieb zu lesen „und darauf zu vertrauen, dass das auch die richtige Lösung ist“ – im Finale ist nur kurz Zeit, um sich zu entscheiden, wie man das jeweilige Kletterproblem angeht. Bei den offenen Landesmeisterschaften, in Kaiserslautern, an denen auch Sportler aus Hessen, Nordrhein-Westfalen und dem Saarland teilnahmen, sah man ihr kein Zögern an.

„Ich bin schon in guter Form und freue mich, weil ja die Saison erst angefangen hat“, sagt die 19-Jährige von der DAV-Ortsgruppe Koblenz zu ihrem Sieg. „Und ich denke, dass die Saison richtig gut wird“, ist die Abiturientin optimistisch, schließlich kann sie sich nach den letzten Prüfungen voll aufs Training konzentrieren, bevor es ans Studieren geht. Biologie und Sport auf Lehramt soll es werden, wieder daheim in Koblenz. „Ich glaube, dass man das Trainieren auch gut mit dem Studium kombinieren kann.“

„Das ist cool“

Ende März nimmt sie an ihren vierten deutschen Meisterschaften teil. In den Top Ten ist sie dort bisher noch nicht gelandet. „Es braucht lange, bis man in den Sport auch auf nationaler Ebene hineinwächst. Erfahrung spielt beim Klettern eine große Rolle.“ Bei großen Wettkämpfen sei sie durchaus aufgeregt. „Aber man lernt, damit umzugehen, von Wettkampf zu Wettkampf.“ Dabei helfe auch die Atmosphäre in der Halle, die Musik, die Ansagen, der Ansporn von Zuschauern und anderen Wettkampfteilnehmern. „Das ist cool, wenn die Halle bebt und alle in guter Stimmung sind. Dass man sich gegenseitig als Konkurrenten anfeuert und füreinander ist – das ist ganz cool in unserem Sport.“

„Bouldern ist der beste Sport, den es auf der Welt gibt“, sagt wiederum Dominik Retschy, der mit 99,7 Punkten Zweiter im Gesamtklassement hinter dem Saarländer Finn Machwirth wurde, der alle Finalboulder „flashte“, also im ersten Versuch lösen konnte und die seltene volle Punktzahl von 100 schaffte. Als bester Rheinland-Pfälzer ist der für Zweibrücken startende Retschy nun Rheinland-Pfalz-Meister – als gebürtiger Saarländer. „Das ist schön, endlich mal! Sonst war ich Zweiter, Dritter, Zweiter, Dritter, Dritter, Dritter“, sagt er lachend über den Landestitel, schließlich bouldert der 38-Jährige vor allem aus Spaß bei Wettkämpfen und gern auch im Rocktown.

Mit bunten Badeshorts

Sein Markenzeichen: Leggings, diesmal mit bunten Badeshorts darüber. „Die Boulder waren für mein Fitnesslevel leicht“, meint er, „außer der letzte“: Da galt es, nach einem Seitsprung mit nicht zu viel Schwung zu landen und einen winzigen Griff zu halten, um dann weit hoch zu springen. Retschy schaffte diesen entscheidenden Boulder mit nur noch wenigen Sekunden Zeit auf der Uhr.

Ähnlich spät auch gelang Benjamin Höh aus Kaiserslautern nach drei vorherigen „Flashs“ der vierte Boulder, er ist damit Vize-Landesmeister. „Das liegt mir ganz gut, wie es geschraubt wurde“, sagt der 18-Jährige. „Ich fand es einen Ticken zu leicht tatsächlich, aber trotzdem: schöne Bewegungen.“ An vorderste Ränge hatte er beim Wettkampf gar nicht gedacht, sagt der angehende Industriemechaniker, der mit dem Sport 2013 angefangen hat, drei bis vier Mal die Woche im Rocktown trainiert und vor allem Sprünge und Kraftboulder mag. „Ich wollte ein bisschen Spaß haben und ein paar geile Boulder machen – und das hat geklappt.“