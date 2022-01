Mit der Eröffnung des Kolumbariums in der Pfarrkirche Maria Schutz Ende des vergangenen Jahres beginnt die Pfarrei mit einem begleitenden Angebot zur Trauerseelsorge. Dazu hat das Pastoralteam um Pfarrer Steffen Kühn ein Jahresprogramm zusammengestellt, das für trauernde Menschen sowie für Interessierte offen ist.

Bei den monatlichen Angeboten wechseln sich Vorträge, besondere Gottesdienste und Konzerte ab. Die erste Veranstaltung wird am Mittwoch, 26. Januar, 19 Uhr, eine Führung durch das Kolumbarium sein. Dekan Steffen Kühn und das Pastoralteam stellen die Elemente der Urnenkapellen, ihre Entstehungsgeschichte und Bedeutung vor.

Das Kolumbarium verstehe sich als Ort christlicher Erinnerungskultur, an dem der Tod nicht aus der Welt ausgegrenzt wird. Kühn: „Hier wird der christliche Glaube an die Auferstehung gelebt und verkündet. Die Pfarrkirche nimmt Verstorbene in ihre Mitte auf, indem das regelmäßige Gemeindeleben auch in ihrer Anwesenheit stattfindet. So kann das Kolumbarium ein Ort der Gemeinschaft und des Trostes sein.“

Das Jahresprogramm ist im Pfarrbüro Maria Schutz erhältlich, ebenso im Internet: www.kolumbarium-mariaschutz.de. Bei der Führung am 26. Januar gilt die 3G-Regelung sowie Maskenpflicht. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Informationen im Pfarrbüro unter 0631 341210.