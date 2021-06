Mit einer bewegenden Trauerfeier haben mehrere Hundert Menschen in der Marienkirche Abschied von Norbert Thines genommen. „Er war die Lokomotive von Kaiserslautern“, sagte Pfarrer Martin Olf. Mit seiner unbändigen Energie habe er so vieles in Bewegung gehalten und angetrieben. „Ihm ging es immer um die, die ganz unten sind. Solche Typen brauchen wir ganz dringend.“

Weil nur 160 Personen an der Trauerfeier in der Marienkirche teilnehmen durften, verfolgten zahlreiche Bürger trotz Temperaturen über 30 Grad das Requiem auf der großen Videowand, die auf dem Marienplatz aufgebaut worden war.

Es war sehr feierlich, zum Einzug erklang Johann Sebastian Bachs Toccata und Fuge in d-Moll, gespielt von Dekanatskantor Maximilian Rajczyk an der großen Orgel. Oberbürgermeister Klaus Weichel würdigte den Kaiserslauterer Ehrenbürger mit den Worten, Thines habe als Geschäftsführer und später Präsident des 1. FC Kaiserslautern eine Epoche geprägt, in die zwei DFB-Siege und eine deutsche Meisterschaft fallen. Wie kein anderer habe er sich jahrzehntelang für die Armen und Schwachen eingesetzt. „Norbert Thines war das Gesicht dieser sozialen Stadt“, so Weichel. „Sein Charisma war seine große Stärke, sein Lachen war ansteckend“, sagte er. Thines habe durch sein Wirken Kaiserslautern zu einem besseren Ort gemacht.

Für den 1. FCK sprach Aufsichtsratsvorsitzender Rainer Keßler: „Norbert Thines prägte den Verein wie kein Zweiter.“ Unter seiner Ägide seien die ersten Fanclubs entstanden, „er war ein nahbarer Präsident, ein Fan der Fans.“ Thines sei Spitzenreiter in der Beliebtheitsskala der FCK-Präsidenten.

Hans-Joachim Redzimski, Erfinder und Gründer der Altenhilfe „alt – arm – allein“, deren langjähriger Vorsitzender Thines war, betonte: „Du warst ein Glücksfall für unsere Altenhilfe.“ Und: „Mit Deiner zupackenden Art hast Du uns angetrieben.“ „alt – arm – allein“ habe bei Thines „höchste Priorität“ gehabt.

Thines war am 7. Juni im Alter von 80 Jahren in einem Kaiserslauterer Seniorenheim gestorben.