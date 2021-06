FCK-Präsident, Wohltäter und Ehrenbürger: Kaiserslautern verabschiedet sich am Mittwochnachmittag von Norbert Thines, der am Montag vor einer Woche mit 80 Jahren verstorben ist.

Die Vorbereitungen für die Trauerfeier in der Kaiserslauterer Marienkirche sind abgeschlossen – sowohl im Inneren der Kirche als auch davor. Im Schatten von Platanen werden Zuschauer die Trauerfeier auf einer Videoleinwand verfolgen können. Ebenso überträgt der Offene Kanal Kaiserslautern den Livestream. Im Anschluss an den Gottesdienst, der um 15 Uhr beginnen wird, haben Weggefährten und Bekannte von Thines die Gelegenheit, sich am Sarg zu verabschieden.

