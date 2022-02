Betroffenheit über einen Tod aus heiterem Himmel: Die Grafikerin Silke Kretzschmar, die sich in ihrer Heimatstadt Kaiserslautern auch kommunalpolitisch engagierte, ist überraschend im Alter von nur 64 Jahren gestorben.

Die gebürtige Siegelbacherin schloss ein Design-Studium mit Diplom ab und arbeitete in Hessen und Nordrhein-Westfalen. 1987 machte sie sich selbstständig. Neun Jahre später gründete sie in der Heimat die Firma Werbe-Werkstatt und bildete sich an der Fachhochschule Mainz zur „zertifizierten Web-Designerin“ fort. Bei der Gestaltung von Büchern, Kalendern und Zeitschriften arbeitete sie eng mit Fotografen, Textern und Illustratoren zusammen.

Im Siegelbacher Tierpark, der ihr sehr am Herzen lag, war Silke Kretzschmar als „Zoo-Lotsin“ tätig. Zudem engagierte sie sich seit 1991 als Gästeführerin, die ihre historischen Touren quer durch Kaiserslautern mitunter im Kostüm einer Auswandererin präsentierte.

Grafikerin, Politikerin, Gästeführerin

Über eine Bürgerinitiative für Naturschutz stieß sie zur Freien Wählergruppe, wo sie schließlich in den Vorstand aufrückte. Sie saß im Ortsbeirat und gehörte eine Wahlperiode lang dem Stadtrat an, der sie in mehrere Ausschüsse berief. „Eine Reihe von Wahlkämpfen trug ihre gestalterische Handschrift“, teilte die FWG auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. „Sie war kreativ und hat uns vielfach mit ihrem Ideenreichtum überrascht.“

Die Lauterer RHEINPFALZ-Redaktion verliert mit Silke Kretzschmar eine geschätzte freie Mitarbeiterin. Für die Zeitung entwarf sie jahrelang Schaubilder und Diagramme, die den journalistischen Texten zur ergänzenden Visualisierung verhalfen. Sie bleibt als leises, zurückhaltendes, dennoch ideenreiches und sehr zuverlässiges Mitglied des RHEINPFALZ-Teams in Erinnerung.