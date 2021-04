Donnerwetter, da ist der Kaiserslauterer Thrashmetal-Band „Adorned Graves“ ein ziemlicher Coup gelungen. Nach der viel beachteten EP „The Hand of Death“ (2015) und dem gelungenen Album „Out from the Depth of the Grave“ drei Jahre später veröffentlicht das Quartett jetzt mit „Being towards a River“ eine ausgeklügelte Fortsetzung mit allem, was die Band ausmacht − und betritt dabei dennoch einen breiten Streifen Neuland.

Der Name des Werks lässt es vermuten: Es geht um Wasser, um Flüsse allzumal. Nicht irgendwelche natürlich, sondern besonders jene in der Pfalz und der weiteren Umgebung. Die Musiker beschreiben in ihrem - mit acht Titeln nur äußerlich überschaubaren - Werk diese Gewässer als Lebensadern, als Symbole dieses Lebens selbst, als geheimnisvolle, ewige Gegebenheiten, denen man sich in geschichtlicher, landeskundlicher und mythischer Weise in anspruchsvoller Sprache nähern kann.

Genau das tun die „Adorned Graves“. Dabei dringt„Being towards a River“ von der glänzenden Oberfläche aus ganz schön tief und durchaus angenehm in den (auch interpretatorischen) Untergrund vor. Da bohrt sich nicht nur so einiges einfach nur massiv in Ohr und Gemüt; da sind programmatische, aufeinander aufbauende Titel zu erkennen; da gibt es nebenbei auch noch eine Lehrstunde über die Vielfalt im härteren Rock-Universum. Wie das funktioniert?

Massiv ins Ohr und Gemüt

Indem die Musiker mit den zum Teil ziemlich geheimnisvollen Künstlernamen Andreas Wormser (Gitarre), Cailen Leif Graever (Gitarre, Gesang), Lupus Veruta (Bass) und Deafon Graever (Schlagzeug, Gesang) ihre acht Stücke wie den Lauf eines Flusses von der wild sprudelnden Quelle bis zur ruhigen Mündung anordnen.

Und indem sie dabei folgerichtig mit den einzelnen Kompositionen nach und nach so ziemlich alle wichtigen Stil-Schattierungen des deftigen Rock vom eher zurückgenommenen Hardrock der frühen Jahre über mainstreamigen Thrashmetal bis hin zu den vokal röhrenden Voll-gegen-die-Wand-Vertretern des Genres berühren. Eine gute, nicht ganz alltägliche Idee auf dem Fundament bekannter Stile und vielfältiger Spieltechnik. Sehr beeindruckend.

So beginnt das Album mit dem vergleichsweise ruhigen „Swallet Hole“ und geht weiter mit den zum Teil extrem energetischen „Wasserfall“-Songs „Killing Shadows Black“ und „Effervescent Torrent“ (der Gesang hier bläst einen förmlich an die Wand). Dann geht es über in einen immer noch unbändig reißenden Strom („Panta Rhei“), „beruhigt“ sich allmählich als buchstäblich „Meandering Stream“ und mündet im anfangs melodiösen Mittelalter-Titel „Rheingold“. Zu diesem Stück hat übrigens ein Südpfälzer Weingut eigens einen trockenen Riesling mit „Adorned- Graves“-Etikett aufgelegt. Man könnte es glatt in der Frühzeit des Hardrock verorten. Sauber gemacht!

Die Jungs haben’s drauf

Eins der besten Stücke kommt ganz zum Schluss mit der titelgebenden Komposition „Towards a River“. Waren zuvor schon die nicht ganz unbekannten musikalischen Gäste Dale Thompson und Herbie Langhans vokal zum beeindruckenden Zug gekommen, so gestaltete hier insbesondere die Lauterer Gast-Sängerin Ruth Börner-Staub ein über lange Strecken hinweg poetisches, fast choral anmutendes Werk, das zum Schluss noch einmal durch pure Gitarrenkraft gewaltig auftrumpft.

Das klingt wie in der Natur jene riesigen Meereswellen, zu denen der zuvor eher ruhig fließende Strom ja auch werden kann. Diesen Titel könnte man sich glatt als Soundtrack einer Mystery-Serie oder im Hintergrund eines Fantasy-Spiels vorstellen.

Spätestens hier weiß man, warum „Adorned Graves“ vor nicht allzu langer Zeit auch schon in Schweden und in der Schweiz vor begeisterten Fans auf Rock-Festivals spielen konnten: Die Jungs haben’s einfach drauf. Sie haben hohe kompositorische und spieltechnische Qualitäten - und sie polieren auch und gerade mit nicht ganz so gängigen Stilen die vielseitige Kaiserslauterer Musikszene noch ein bisschen mehr auf.

