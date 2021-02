„Massive Mängel“ haben Polizeibeamte am Montag an einem Mercedes Sprinter festgestellt. Das Fahrzeug wurde aus dem Verkehr gezogen, die Kennzeichen vorsorglich sichergestellt und dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt, so die Polizei. Auf den Verantwortlichen kommt nun eine Ordnungswidrigkeitsanzeige zu.

Das Zustellerfahrzeug war am Montagvormittag in der Mainzer Straße während einer Verkehrskontrolle aufgefallen. Die vordere Stoßstange war gebrochen, locker und ragte in Bruchstücken in die vorderen Radkästen, der Motor verlor Öl, es war kein Luftfilter eingebaut, die Beleuchtungsanlage hatte Mängel und am Heck fehlte ein Reflektor. Darüber hinaus entdeckten die Polizisten an dem Transporter massive Korrosionsschäden, die teilweise dazu führten, dass Teile der Karosserie abstanden. Der Wagen musste stehen bleiben. Die Zulassungsstelle wird über das Kontrollergebnis informiert.