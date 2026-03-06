Viel mehr Besucher als erwartet lockte das 42 im ersten Jahr an. Die Landesfinanzierung nimmt jedoch jährlich ab. Aber die Angel nach Geldgebern ist bereits ausgeworfen.

Statt der angepeilten 15.000 Besucher im ersten Jahr waren es über 42.000, dazu kommen 70 öffentliche Veranstaltungen und 200 Raumbuchungen. „Wir hatten nicht gedacht, dass das 42 solch ein Erfolg wird“, sagte Geschäftsführer Johannes Korz am Freitagabend beim ersten Geburtstag des Transferzentrums. Dazu waren zwar nicht so viele wie zur Geburt vor einem Jahr gekommen, aber der Vortragsraum war ebenso wie der lange Cateringtisch gut gefüllt.

Korz skizzierte die gesellschaftliche Situation mit den „Multikrisen“, die für Verunsicherung sorgen – und wogegen das 42 ein gutes Rezept sei. „Für 70 Prozent der Berufseinsteiger ist die Arbeitsplatzsicherheit das wichtigste Kriterium, Sinnhaftigkeit geben nur noch 43 Prozent an“, nannte er eine deutliche Verschiebung zu früher. „48 Prozent der Generation Z glauben nicht, dass sich Leistung lohnt, und 60 Prozent, dass politisches Engagement keinen Sinn ergibt“, gab er weitere Umfrageergebnisse wieder.

Dieses fehlende Vertrauen in die Zukunft sorge dafür, dass sehr viele 18- bis 24-Jährigen AfD gewählt haben. „Die Gesellschaft ist nicht etwa rechter geworden“, ist er überzeugt. Als Strategie dagegen sei Bildung und damit verbunden die Stärkung der Resilienz und Selbstwirksamkeit wichtig. „Die stärkt das Vertrauen in die eigene Zukunft. Und das 42 ist als Netzwerk dafür bestens geeignet“, lautete sein Fazit.

Sogar Quantenphysik zieht die Massen an

Dass wissenschaftliche Veranstaltungen wie die Reihe zur Quantenphysik auf so großes Interesse stoßen, hätte er nicht gedacht, staunte auch der emeritierte Informatik-Professor Dieter Rombach über den großen Zulauf zum 42. Der Vorsitzende der Siak (Science und Innovation Alliance), dem alleinigen Gesellschafter des 42, freute sich zudem über den Nebeneffekt, die Revitalisierung der Eisenbahnstraße.

Das Café laufe sehr gut, seit es unter der Regie des 42 selbst ist. „Es hat zwei Funktionen: Jene, die hierherkommen, zu versorgen. Und einen Anreiz zum Kommen zu bieten.“ Da es ohne Konsumzwang ist, hätten „etliche Schüler und Selbstständige es schon fast zu ihrem Homeoffice gemacht“. Es müsse nicht unbedingt Gewinn abwerfen, aber als Frequenzbringer taugen, meinte Rombach am Rande der Veranstaltung.

Die Herausforderung: die Finanzierung durchs Land nimmt stetig ab

Das Land finanziert das 42 „über fünf Jahre, aber degressiv“, also mit immer weniger Mitteln, erläuterte Rombach gegenüber der RHEINPFALZ. Anfangs wurden 90 Prozent der Kosten vom Land gedeckt, das 42 trug nur zehn – durch die Partner wie Uni, Hochschule, Institute, Wipotec, Handwerkskammer. „Derzeit stemmen wir 40 Prozent, im Laufe des Jahres wollen wir 50 Prozent erreichen.“

„Die großen Partner zahlen 36.000 Euro im Jahr, die kleinen 10.000, und dann gibt es temporäre, die Flächen mieten und zum Beispiel Produkte testen“, präzisierte Rombach. Um die Finanzierung langfristig zu sichern – denn das sei die eigentliche Herausforderung –, werden derzeit potenzielle Partner angesprochen. „Zum Beispiel John Deere, General Dynamics, aber auch über Kaiserslautern hinaus suchen wir. Boehringer oder die BASF könnten dazugehören.“ Das Interesse sei grundsätzlich da, eine konkrete Zusage gebe es bisher nur vom Technologie-Netzwerk Südpfalz. „Oft müssen wir erläutern, dass wir die Betreuung von Ausstellungen mit unserem Personal übernehmen, wenn als Hinderungsgrund kommt, das könnten sie nicht leisten.“

Über die Zukunft der Arbeitswelt sprach Wirtschaftswissenschaftlerin Viola Hellge vom Institut für Technologie und Arbeit Kaiserslautern. Bei den Herausforderungen der Arbeit rangieren digitale Fertigkeiten ganz oben: KI und Big Data – riesige Datenmengen –, Netzwerke und Cybersicherheit sowie digitale Kompetenz seien immer stärker geforderte Bereiche, danach folgen kreatives Denken sowie Resilienz und Flexibilität. „Ganz weit unten stehen Lesen, Schreiben und Rechnen“, merkte sie mit Sorge an. „Ich weiß nicht, wie wir das mit der KI dann hinkriegen sollen …“

Schon real: eine KI als Managerin und Klone des Geschäftsführers

Anders als Korz referierte Hellge – laut einer Umfrage des Job-Netzwerks XING –, dass „70 Prozent der Befragten ihre Arbeit als Mittel zum Sinn sehen. Und nur 27 Prozent verlangen nicht, dass die Arbeit Sinn stiften muss, sondern nur ein Leben ermöglichen, in dem man woanders Sinn findet.“ KI in der Führungsebene werde zwiespältig gesehen: „Die einen meinen, sie entlastet die Führung, so dass mehr Zeit für persönliche Gespräche bleibt. Die anderen glauben, sie gibt den Führungskräften mehr Kontrolle über die Mitarbeitenden.“

Ob KI selbst in Zukunft Führung übernimmt? Auch darüber gehen die Meinungen auseinander. „Der chinesische Spielentwickler NetDragon hat bereits eine KI als CEO eingesetzt“, nennt Hellge ein fortgeschrittenes Modell. „Und deren wirtschaftliche Entwicklung ist gut.“ Ob man dies jedoch alles glauben kann, daran hat auch Hellge Zweifel. Nicht ganz so weit ist Martin Giesswein der WU Executive Academy in Österreich gegangen: Er lässt lediglich etliche Klone an Meetings zu seiner Entlastung teilnehmen.