Feuer gefangen hat ein Traktor auf dem Amoshof bei Niederkirchen am frühen Dienstagmorgen um kurz nach 4 Uhr. Wie die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg mitteilt, löschten die mit Atemschutz ausgerüsteten Einsatzkräfte den Brand und konnten ein Übergreifen auf eine angrenzende Scheue verhindern. In dieser standen drei Rinder und auf dem Dach lagerte Stroh. Zur Kontrolle des landwirtschaftlichen Gebäudes setzten die Wehrleute auch eine Wärmebildkamera ein. Etwa drei Stunden lang war die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg mit 28 Helfern und sechs Fahrzeugen im Einsatz. Rettungsdienst und Polizei waren ebenfalls vor Ort. Die Brandursache ist aktuell nicht geklärt. Der entstandene Schaden dürfte in fünfstelliger Höhe liegen, berichtet die Polizei.