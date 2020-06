Ein Traktor ist am Mittwochnachmittag aus ungeklärter Ursache auf einem Feldweg zwischen Katzweiler und Stockborn in Brand geraten. Der 71-jährige Fahrer verständigte die Feuerwehr, weil sein Trecker im hinteren Bereich plötzlich Feuer gefangen hatte. Die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt wurde niemand. An dem Traktor und dem angehängten Pflug entstand Totalschaden. Die genaue Schadenshöhe steht laut Polizei noch nicht fest.