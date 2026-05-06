Mit einem Trainingslager stimmen sich die Triathleten des 1. FC Kaiserslautern ein. Das Besondere: Erwachsene und der Nachwuchs trainieren gemeinsam.

Es war ein Wochenende, das sportliche Herausforderungen, Gemeinschaftserlebnisse und vor allem viel Freude an der Bewegung miteinander verband. Sowohl die Erwachsenen als auch die Kinder kamen beim Trainingslager der Triathleten des 1. FC Kaiserslautern voll auf ihre Kosten. Eröffnet wurde das Trainingslager bereits am Freitag. Für die Erwachsenen mit einem Dauerlauf. Die Kinder spielten „Capture the Flag“. Den Spaß, den sie dabei hatten, konnte man schon von weitem an ihrem Lachen und Schreien hören.

Für die besonders motivierten Frühaufsteher stand am Samstagmorgen bereits die nächste Einheit, ein einstündiger Dauerlauf, auf dem Programm. Danach folgte für die Erwachsenen der sportliche Höhepunkt des Tages. In zwei Leistungsgruppen aufgeteilt, das ermöglicht es allen Teilnehmern, in einem passendem Tempo zu trainieren, absolvierten die Athleten und Athletinnen anspruchsvolle Radeinheiten über 100 beziehungsweise 120 Kilometer. Diejenigen, deren Wettkampf über längere Distanzen geht, ließen noch einen Koppellauf folgen. Es war eine wichtige Trainingseinheit zur Vorbereitung auf die anstehende Saison.

Vortrag über richtiges Kurvenfahren

Nach dem gemeinsamen Kaffee und Kuchen stand ein Vortrag zum richtigen Kurvenfahren auf dem Programm. Der Samstagabend klang in entspannter Atmosphäre am Lagerfeuer aus.

Auch am Sonntag stand für beide Radgruppen nochmals eine etwas verkürzte Radeinheit auf dem Programm. Während die Erwachsenen sportlich gefordert wurden, stand bei den Kindern vor allem der Spaß an der Bewegung im Mittelpunkt. Mit verschiedenen Aktivitäten wurde die Freude am Sport vermittelt. Ein besonderer Höhepunkt war die Fahrt mit dem Rad zum Kletterpark. Dort konnte jeder nicht nur seine Geschicklichkeit und seinen Mut unter Beweis stellen, sondern auch erleben, wie wichtig gegenseitige Unterstützung und Zusammenhalt sind.

Gesunde Mischung

Bei der Feedbackrunde am Sonntagmorgen wurden die Eindrücke des Wochenendes ausgetauscht. Und eines war schnell zu erkennen: Die Gruppe waren über das Wochenende zusammengewachsen. Die Mischung aus Sport, gemeinsamen Aktivitäten und auch den kleinen Momenten, wie dem Lagerfeuer, kam bei den Kindern sehr gut an.

Am Ende waren sich alle einig: Das Wochenende war für alle ein voller Erfolg und hat einmal mehr gezeigt, dass die FCK-Triathleten nicht nur sportlich ambitioniert sind, sondern als auch als Team und Vereinsfamilie hervorragend funktionieren.