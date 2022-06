Eine Übung mit „Dekowaffen“ hat am frühen Samstagabend in Otterbach zu einem größeren Polizeieinsatz geführt. Ein Anrufer meldete einen Mann, der in der Hauptstraße mit einer Langwaffe umherlaufen würde. Laut Polizei wurde der Bereich daraufhin „umgehend mit starken Kräften verschiedener Dienststellen angefahren“. Eine Streife der US-Militärpolizei, die ebenfalls in Otterbach war, stieß wenig später auf eine Gruppe von Personen, die gerade mit „nicht schussfähigen historischen Dekowaffen“ für eine Brauchtumsveranstaltung übte. Die Männer zeigten sich einsichtig, aber zugleich überrascht, dass ihr Training zu einem Polizeieinsatz geführt hatte, meldet das Präsidium.