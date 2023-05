Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Paddlergilde lässt wieder Boote ins Wasser am Gelterswoog. Mit Training hat das coronabedingt aber noch wenig zu tun. Zwei Nachwuchspaddler sind dennoch gut in Form. Ihre Familie war und hat ihnen was gebastelt.

Im Winter läuft bei den Kanuten normalerweise richtig hartes Training am Gelterswoog. Nur wenn der See gefroren ist, bleiben die Boote an Land. So war es jedenfalls bislang immer, daran gab es nichts zu