Nach der Absage des Donnersbergtrails ist der Trailrun in Rodenbach die erste Station des Laufladencups. Der Organisator hofft dass am Sonntag umso mehr Starter kommen.

„Theoretisch kann uns sowas auch blühen“, sagt Patrick Day und wird nachdenklich. Dass der erste Lauf des Laufladencups abgesagt wurde, hat auch ihn hart getroffen. Nicht nur, weil er den Donnersbergtrail sehr mag. „Es ist ein sehr schöner Weg und ich hätte ihn gern gemacht.“ Aber als Organisator des Trailruns in Rodenbach, der traditionell vom TV Rodenbach veranstaltet wird, weiß er, wie viel Arbeit die Organisation mit sich bringt. Er könne auch den Forst verstehen, der sein Veto eingelegt habe (wir berichteten). Doch die Auflagen seien einfach nicht zu bewältigen gewesen. Um den Wettbewerb durchführen zu können, hätte auf rund 80 Kilometern Wegstrecke sichergestellt werden müssen, dass keine Gefahr von herabfallenden Ästen oder stürzenden Bäumen ausgehen könne, „bezogen auf die Falllänge der Bäume“.

Day ist froh, dass die Kooperation mit dem Forst beim Trailrun in Rodenbach seit jeher gut funktioniert. Auch in diesem Jahr wurde alles bestens vorbereitet. „Wir sind die Strecke mehrfach abgelaufen und haben einiges beseitigt.“ Die Vorbereitungen gingen jetzt in die heiße Phase. Jetzt würden die Preise organisiert, der Helferplan erstellt, am Samstag werde aufgebaut. Und es werde viel kommuniziert. „Die Strecke geht zum Beispiel am Hundeplatz vorbei. Dort habe ich auch Bescheid gesagt. So etwas läuft im Hintergrund“, erzählt Patrick Day. Beim Lauf stünden dann überall Streckenposten, auch um Spaziergängern, die den Weg kreuzen, zu erklären, warum die Strecke gesperrt sei.

Routen führen ausschließlich über Waldwege

Zwei Routen bietet der TV Rodenbach am Sonntag an: Den Trailrun über zehn Kilometer und 178 Höhenmeter und den Waldlauf, der auch für Walker und Nordic Walker gedacht sei, über fünf Kilometer und 54 Höhenmeter. Sie führen beide ausschließlich über Waldwege und nicht über Asphalt. Die Strecke ist in den vergangenen Jahren gleichgeblieben, nachdem es in den Jahren davor öfter Umleitungen wegen Forstarbeiten gegeben hatte. Der Waldlauf startet um 10.15, der Trailrun um 10.30 Uhr, jeweils am Wasserhaus, rund einen Kilometer von der Vereinshalle des TV Rodenbach entfernt, wo die Startnummern abgeholt werden können.

Anmeldungen werden ausschließlich online über die Homepage des TV Rodenbach beziehungsweise Raceresult entgegengenommen, sind aber am Veranstaltungstag bis 10 Uhr möglich. „Das entzerrt für uns einiges“, erklärt Day, dass er froh ist, dass es so kurz vor dem Start nicht hektisch wird und die Helfer nicht zusätzlich mit dem Abkassieren der Startgebühr und dem Wechseln von Geld beschäftigt seien.

Vorjahressieger noch nicht angemeldet

Rund 100 Anmeldungen sind bisher eingegangen. Day ist damit mehr als zufrieden. „Die meisten melden sich erfahrungsgemäß ohnehin erst in der Woche davor an.“ 205 Teilnehmer waren es im vergangenen Jahr, in dem der Lauf nicht im Cup war, und 225 waren es im Jahr davor mit Cupwertung. „Ich bin guter Dinge, dass wieder an die 200 kommen.“

Der Vorjahressieger Jonas Lehmann sei noch nicht angemeldet, die Vorjahressiegerin Jessica Keller und ihr Lebensgefährte Tim Könnel seien noch am Überlegen. Doch Jürgen Engels, der frisch gekürte „Sportler des Jahres“ in Kaiserslautern, der immer kräftig Werbung für den Lauf mache, sei wieder dabei, freut sich Day. „Er ist gern gesehen und überall bekannt.“

Viele Helfer im Einsatz

Rund 30 Helfer des TV Rodenbach werden im Einsatz sein, plus viele, die zusätzlich unter die Arme greifen, beispielsweise die vielen Kuchenspender. Nach dem Lauf werden in der Vereinshalle die Sieger geehrt. Preise und Urkunden gibt es für die ersten Drei des Hauptlaufes und der Fünf-Kilometer-Strecke plus die Altersklassensieger der Zehnerwertung.

Der nächste Lauf des Laufladencups wird dann der Integrationslauf des VfB Reichenbach am Sonntag, 14. Juni, sein. Um 10.30 Uhr startet die 8,6 Kilometer lange Route in Reichenbach-Steegen.