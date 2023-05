Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nun haben sich die schlimmsten Befürchtungen bestätigt: Die vermisste Mutter aus Kaiserslautern und ihre Tochter sind tot. Ihre Leichen wurden aus einem Auto geborgen, das in Bremerhaven in die Weser gestürzt war. Warum die Polizei trotzdem noch Zeugen sucht.

Am Mittwochmorgen hatte die Polizei am Bremerhavener Weserufer eine große Suchaktion nach der 46-Jährigen und ihrer zehnjährigen Tochter gestartet. Hatte sich doch deren Spur in der norddeutschen