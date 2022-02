Nachdem es im vergangenen Jahr monatelang gedauert hat, bis die Leitung des Trafo-Kulturprojektes Westpfälzer Musikantenland besetzt werden konnte, geht nun die Projektkoordinatorin. Die Stelle ist ausgeschrieben, doch es wird sicher eine Übergangszeit geben, zu der sie nicht besetzt ist.

Von Astrid Böhm

Wie es gehen kann, wenn ein Auserwählter wieder absagt, haben die Landkreise Kusel und Kaiserslautern im Mai vergangenen Jahres erfahren. Der designierte Leiter des Förderprojekts „Trafo – Kultur im Wandel“, bei dem die Landkreise zusammenarbeiten, zog zurück. Erst drei Monate später konnte die Stelle nach der insgesamt dritten Bewerbungsrunde mit Elaine Neumann besetzt werden. Bis dahin hielt Projektkoordinatorin Theresa Mai, als erste seit April 2021 am Start, die Stellung, organisierte etwa die Open-Air-Kino-Reihe im Sommer und das Zirkusprojekt am Ohmbachsee im September. Nun orientiere sie sich beruflich und persönlich neu, gehe Ende des Monats, teilt die Pressestelle der Kreisverwaltung Kusel auf Anfrage mit. Ersatz muss her für das Musikantenlandbüro auf Burg Lichtenberg.

Der soll sich bis 25. Februar bewerben – wann die Stelle letztlich besetzt werden kann, ist also noch unklar. Kenntnis der Geschichte der Westpfälzer Wandermusikanten ist nicht erforderlich, aber von Vorteil. Wichtig sind laut Ausschreibung vor allem Interesse, Organisationsgeschick und Kommunikationsfähigkeit. Das Projekt endet im Sommer 2024, die Kulturmanagement-Stelle ist also bis Ende Juni dieses Jahres befristet. Das Projekt wird vom Bund mit rund 1,5 Millionen Euro gefördert. Wegen der Schwierigkeiten, die Stellen zu besetzen, lief es später an als geplant. Das sind neben der Leiterin und der Umsetzungsmanagerin eine Stelle im Bereich Mittelbewirtschaftung und eine für ein Freiwilliges Soziales Jahr Kultur.

Info



www.westpfaelzer-musikantenland.de