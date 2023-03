Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

An die Kirche St. Norbert im Osten der Stadt erinnert nur noch ein Trümmerhaufen aus Mauerresten, Gestein, Stahl und Holz. Sie wurde in zweieinhalb Tagen zurückgebaut. An ihrer Stelle errichtet die Pfarrei Maria Schutz eine neue Kindertagesstätte für 100 Kinder.

Ein 70 Tonnen schwerer Langfrontbagger des Baggerbetriebs Korz aus Enkenbach hat in der vergangenen Woche gute Arbeit geleistet. Mit einem 18 Meter langen Arm und einer Schere im Gewicht von 5,5 Tonnen